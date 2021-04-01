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Spor Mesut Urgancılar'dan Galatasray'a sert tepki
Spor

Mesut Urgancılar'dan Galatasray'a sert tepki

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, MHK ve Galatasaray'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:19:00 -
Mesut Urgancılar'dan Galatasray'a sert tepki

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

'Kendi kulüp menfaatleri mi önemli?'

Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği'nden istifa etmesini değerlendiren Mesut Urgancılar, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçildikten sonra gündeme getirdiği konular şunlar: MHK gibi kurulların TFF tarafından atanmaları değil kulüplerce seçilmeleri gerektiği, Süper Lig AŞ kuruluşu, Spor Yasası ve yasada kulüplere zarar veren Yönetim Kurulu üyelerinin cezai müeyyidelere tabi tutulması zorunluluğu, yayıncı kuruluşun muhatabının TFF değil Kulüpler Birliği olması gerekliliği... Ülke futbolu adına bunlardan rahatsızlık duymak mümkün değil ama Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği YK üyeliğinden istifa etti. Demek ki bu gündem maddeleri kendisini ve kulübünü rahatsız etti. Bunların her biri ülke futbolunun yıllardır çözülmesi gereken en önemli sorunları değil mi? Yoksa birileri için her halükarda sadece kendi kulüp menfaatleri mi önemli?" dedi.

'Gerçek niyetlerini anladık'

Mesut Urgancılar, MHK'nın atamaları hakkında ise "Bu istifadan sonra MHK malum hakem atamasını yaparak kendince meydan okudu ve nihayetinde bir hakemi canlı bomba gibi lanse etti. O hakemi nasıl bir kariyer bekliyor göreceğiz. Tüm bunların neticesinde MHK'nın işbirlikçilerini ve ülke futboluna dair gerçek niyetlerini anladık" ifadelerini kullandı.

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