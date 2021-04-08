Mesut Özil'in isteğini Fenerbahçe reddetti

Ara transferde Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak hazır olmadığı için beklentilere hızlı yanıt veremeyip ardından sakatlanan Mesut Özil'den bir talep geldi. 28. haftadaki Antalyaspor maçında aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kısmi bağ yırtılması meydana gelen tecrübeli futbolcu, sakatlığından kurtuldu.

Bireysel çalışmalarda temposunu artıran Mesut kısa süre içinde takımla birlikte idmanlara başlayacak. Bugünkü Malatyaspor oynayamayacak Mesut'un, az da olsa Gaziantep maçında forma giyme durumu var. Mesut, Başakşehir maçında ilk 11'de oynayabileceğini iletti.

Yüzde yüz olmadan asla

Ancak Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, tam olarak hazır hale gelmeden Mesut'u oynatmayı düşünmediği öğrenildi. Süper Lig'de Hatayspor, Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyen Mesut, skor katkısında bulunamadı.

Dört maçı kaçırdı

32 yaşındaki deneyimli yıldız, Antalyaspor maçındaki sakatlığının ardından Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarını kaçırdı. Emre Belözoğlu, lig bitene kadar Mesut'u oyuna sonradan dahil etmeyi düşünüyor.