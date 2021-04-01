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Spor Mesut Özil'e saldıranlar hakkında karar verildi
Spor

Mesut Özil'e saldıranlar hakkında karar verildi

Temmuz 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'da o dönem Arsenal forması giyen Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçakla saldıran zanlılar, 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:40:00 -
Mesut Özil'e saldıranlar hakkında karar verildi

İngiltere'de, 25 Temmuz 2019'da bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve o dönemki takım arkadaşı Sead Kolasinac'ı gasp etmeye çalışan zanlıların cezaları belli oldu.

Çete olarak hareket eden ve birçok suça karışan saldırganlar, 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın gerçekleştiği dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, bir restoran çıkışı aracına bindiği sırada bıçaklı saldırganların hedefi olmuş, yıldız ismin yardımına takım arkadaşı Sead Kolasinac koşmuştu. Kolasinac, bıçaklı ve motosikletli saldırganları uzaklaştırmayı başarmıştı.

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