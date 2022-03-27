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Spor Mesut Özil'den İsmail Kartal'a olay hareket
Spor

Mesut Özil'den İsmail Kartal'a olay hareket

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Konyaspor maçının oynandığı akşam soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler ettiği ve kramponlarını yere fırlattığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 05:29:00 - 2022-03-27 05:30:26

Ani bir kararla Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, özellikle Alman basınında manşetlerden düşmüyor. Dünyaca ünlü futbolcunun, İsmail Kartal ile şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra kadro dışı kaldığı öne sürüldü.

Yeni rotası ABD olacak

Almanya'da yayın yapan Bild'de çıkan haberde, Mesut Özil ile İsmail Kartal arasında Konyaspor maçının olduğu akşam soyunma odasında büyük bir tartışma yaşandığı iddia edildi. Dünyaca ünlü futbolcunun deneyimli hocaya Almanca küfürler savurduğu ve kramponlarını yere fırlattığı belirtildi. Ayrıca haberde Mesut Özil'in yeni rotasının ABD olacağı öne sürüldü.

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