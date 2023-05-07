Mesut Özil'den Fenerbahçelileri bile şaşırtacak karar! Yok artık...

Aktif futbolculuk kariyerine geçtiğimiz aylarda nokta koyan Mesut Özil, bu güne kadar gördüğü en iyi 11'i açıkladı. Dünya yıldızlarının yanında Fenerbahçe'den iki oyuncuya yer veren Mesut Özil, izleyenleri bir hayli şaşırttı.

İlerleyen yaşından dolayı sakatlık problemleri nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Mesut Özil, 'Rüya Kadro'sunu belirledi. Birlikte forma giydiği oyunculardan bir 11 yapan Mesut Özil'in listesinde Fenerbahçe'den iki oyuncu yer aldı.

Mesut Özil, kadrosunda Neuer, Lahm, Sergio Ramos, Boateng, Marcelo, Santi Cazorla, Xabi Alonso, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema isimlerine yer verdi.

Mesut, "Bu kadroya Türkiye'den hangi futbolcuları eklerdin?" sorusuna ise, "İrfan Can Kahveci ve Arda Güler" yanıtını verdi. Taraftarlar özellikle İrfan Can Kahveci yanıtına oldukça şaşırarak sosyal medyadan yorumlar yaptı.

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