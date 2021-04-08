  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek?
Spor

Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek?

Mesut Özil, Lig’in 28. Haftasında Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçirmişti. Antalyaspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil’in Fenerbahçe’de sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Peki, Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek? Mesut Özil, Gaziantepspor maçında kadroda olacak mı? Özil, sarı lacivertli formayı ne zaman giyecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 23:12:00 -
Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek?

Ayak bileğinde kısmi kas yırtılması nedeniyle üst üste 4 maç kaçıran Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Samandıra’da düz koşulara başladı. Özil’in kısa süre içerisinde takımla beraber çalışmaya başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mesut Özil’in sahalara döneceği tarih netleşti. Peki, Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek? Mesut Özil, Gaziantepspor maçında kadroda olacak mı? Özil, sarı lacivertli formayı ne zaman giyecek?

Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek?

Geçtiğimiz günlerde Samandıra’da düz koşulara başlayan Mesut Özil, Gaziantepspor maçında da formaya giyemeyecek. En yakın zamanda takımla beraber çalışmalara başlaması beklenen Özil’in Başakşehir maçında oynaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim saat verdi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim saat verdi

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken uzmanlardan kritik uyarılar geliyor.
Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz
Ekonomi

Çin ve Türkiye'den sonra Rusya da açıkladı! Başlıyoruz

Çin ve Türkiye'nin ardından Rusya da dijital para için adımını attı. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, üretecekleri..
Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara resmen katıldı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara resmen katıldı

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi başarılı yapımların yer aldığı TRT1'de yeni bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay