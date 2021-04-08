Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek?
Mesut Özil, Lig’in 28. Haftasında Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçirmişti. Antalyaspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil’in Fenerbahçe’de sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Peki, Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek? Mesut Özil, Gaziantepspor maçında kadroda olacak mı? Özil, sarı lacivertli formayı ne zaman giyecek?
Ayak bileğinde kısmi kas yırtılması nedeniyle üst üste 4 maç kaçıran Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Samandıra’da düz koşulara başladı. Özil’in kısa süre içerisinde takımla beraber çalışmaya başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mesut Özil’in sahalara döneceği tarih netleşti. Peki, Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek? Mesut Özil, Gaziantepspor maçında kadroda olacak mı? Özil, sarı lacivertli formayı ne zaman giyecek?
Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek?
Geçtiğimiz günlerde Samandıra’da düz koşulara başlayan Mesut Özil, Gaziantepspor maçında da formaya giyemeyecek. En yakın zamanda takımla beraber çalışmalara başlaması beklenen Özil’in Başakşehir maçında oynaması bekleniyor.