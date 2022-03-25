Mesut Özil kadro dışı sonrası konuştu!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve İsmail Kartal tarafından Ozan Tufan ile kadro dışı kalan Mesut Özil, ilk kez açıklama yaptı.

Süper Lig'de belirlenen hedefin uzağında kalan Fenerbahçe'de kriz patlak verdi. Yıldız oyuncular Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları devam ederken, Mesut Özil, karar hakkında ilk defa konuştu.

Mesut Özil'den ilk açıklama

Play Spor'un haberine göre, Ozan Tufan ile birlikte kadro bırakılmasının ardından ilk kez açıklama yapan Mesut Özil, "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' dediler. Kadro dışı kararından haberim yoktu." ifadelerini kullandı.

Mesut ile Ozan, neden kadro dışı kaldı?

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Ozan Tufan ise maçın son dakikalarında forma şansı buldu. İki futbolcu Konyaspor maçının sonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın yanına giderek, az süre almalarından rahatsız olduklarını dile getirdi. Soyunma odasında tartışma çıkarken Fenerbahçe yönetimi disiplinsiz davranışları nedeniyle ikiliyi kadro dışı bırakma kararı aldı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

Dünya Mesut Özil'i konuşuyor

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mesut Özil'in kadro dışı kalması dünya basınında da geniş yankı buldu.



Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, flaş bir kararla kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

"BEKLENMEDİK GELİŞME"

İşte Avrupa basınından ön plana çıkanlar...

Alman basınından Bild, Alman Milli Takımı'nın eski yıldızı olarak tanımladığı Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını okuyucularına, 'Beklenmedik' bir gelişme olarak duyurdu.

İNGİLİZLER ŞAŞIRDI

İngiliz basınından Mirror Fenerbahçe'nin kararını, "Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil ile takım arkadaşı Ozan Tufan ile kadro dışı bırakıldı." sözleriyle okuyucularına aktardı.

Mirror ayrıca yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer döneminde yaşananlardan da bahsetti.

Fransız basınından L'equipe, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kaptanlık yaptığının altını çizerek, Arsenal'deki son döneminde olduğu gibi kadro dışı bırakıldığını manşetine taşıdı.

"SÖZLÜ TARTIŞMA" VURGUSU

Portekiz basınında Mais Futebol, bu sezon 26 maça çıkan Mesut Özil'in kulüpten yapılan açıklama ile kadrodan çıkarıldığını manşetine taşıdı.

Mesut Özil'den Arsenal'in eski yıldızı olarak bahseden The Sun, "Mesut Özil, son maçtaki 'sözlü tartışma' sonrası Fenerbahçe kadrosundan atıldı" ifadeleri ile okurlarına gelişmeleri aktardı.

Foot Mercato, kadro dışı kararını, "Fenerbahçe, iki yıldızının kadro dışı bırakıldığını resmi bir açıklamasıyla duyurdu." şeklinde sayfalarına taşıdı.

İspanyol basınından AS ise eski Real Madrid futbolcusunun son lig maçının devre arasında oyundan alındığını ve bugün A takım kadrosundan çıkartıldığını belirtti.