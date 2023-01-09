Mesut Özil de modaya uydu! Sürpriz iddia...

Mesut Özil'e Suudi Arabistan ekibinden sürpriz bir talip var. Türkiye kariyerinde istenileni veremeyen yıldız futbolcu, Başakşehir'e transferi sonrası büyük bir talihsizlik yaşamıştı. Sakatlığı yüzünden forma şansı bulamayan Mesut Özil yeniden sahalara dönmeye hazırlanırken 34 yaşındaki yıldız futbolcuya Arabistan'ın Al Feiha takımı talip oldu.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil için Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası Mesut Özil'in de Suudi Arabistan'a yeşil ışık yakacağı söylentiler arasında.

MESUT ÖZİL'E SUUDİ ARABİSTAN YOLU GÖZÜKTÜ

Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalan Mesut Özil, Başakşehir formasıyla sadece 3 maça çıkabildi. Ligde istenileni veremeyen yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'ın Al-Feiha takımı talip oldu. Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Feiha Mesut Özil ile mukavele imzalamak için görüşmelere başladı.

Yaşadığı ağır sakatlık ve geçirdiği operasyon sebebiyle bu sezon yalnızca 10 dakika süre alabilen deneyimli oyuncu, yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor.

Akşam'a göre; geçtiğimiz sezon toplam 26 maça çıkan deneyimli oyuncu 9 gol 2 asistle 11 gole direkt katkı sağladı.