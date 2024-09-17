Messi'nin son hali şaşırttı: Ne olmuş bu adama?

Messi’nin saç tıraşındaki beyazlar ve yüzündeki belirgin kırışıklıklar, hayranları arasında şaşkınlığa neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, "Ne olmuş bu adama?" yorumlarıyla gündem oldu ve kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Sahalara geri döndü, gollerine devam ediyor

Inter Miami formasıyla 30 maçta 27 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Messi, takımını başarıyla sırtlamaya devam ediyor. David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi, Arjantin Milli Takımı’yla da yüksek performansını sürdürüyor.

Messi'nin bu görüntüsü, hayranları arasında büyük bir üzüntüye yol açarken, sahadaki başarısı ve futbol sevgisi onu hala dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak öne çıkarıyor.