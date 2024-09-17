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Spor Messi'nin son hali şaşırttı: Ne olmuş bu adama?
Spor

Messi'nin son hali şaşırttı: Ne olmuş bu adama?

Yeniakit Publisher
2024-09-17 13:50:00 - 2024-09-17 13:50:30
Messi'nin son hali şaşırttı: Ne olmuş bu adama?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Inter Miami takımında kariyerine devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin son hali, şaşırttı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 37 yaşındaki Arjantinli yıldız, geçtiğimiz hafta iyileşerek sahalara döndü. Ancak Messi'nin yeni görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Messi’nin saç tıraşındaki beyazlar ve yüzündeki belirgin kırışıklıklar, hayranları arasında şaşkınlığa neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, "Ne olmuş bu adama?" yorumlarıyla gündem oldu ve kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Sahalara geri döndü, gollerine devam ediyor

Inter Miami formasıyla 30 maçta 27 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Messi, takımını başarıyla sırtlamaya devam ediyor. David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi, Arjantin Milli Takımı’yla da yüksek performansını sürdürüyor.

Messi'nin bu görüntüsü, hayranları arasında büyük bir üzüntüye yol açarken, sahadaki başarısı ve futbol sevgisi onu hala dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak öne çıkarıyor.

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