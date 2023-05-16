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Spor Messi kafasına koydu! Kesin olarak oraya gidiyor
Spor

Messi kafasına koydu! Kesin olarak oraya gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-05-16 08:09:00 - 2023-05-16 08:17:14
Messi kafasına koydu! Kesin olarak oraya gidiyor

Paris Saint-Germain'den ayrılık için gün sayan Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a gitmek için gün saydığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden astronomik teklifler alan ve Barcelona'ya döneceği de konuşulan Lionel Messi'nin son paylaşımı dikkat çekti.

PSG'nin Lorient'e yenildiği karşılaşmasonrası kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a giden ve büyük bir krize sebep olan Lionel Messi, bu seyahatini tekrarladı.

Bir kez daha Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Lionel Messi, ailesiyle ülkede gezintiye çıktı. Arjantinli yıldız o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Lionel Messi paylaşımında, "Suudi Arabistan'ın doğum yeri ve 300 yıllık tarihine ev sahipliği yapan Diriye'yi ailemle birlikte keşfederek, muhteşem bir gün geçirdim" ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcunun söz konusu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce İzinsiz olarak Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle PSG'de kadro dışı bırakılan Liones Messi, yayınladığı bir videoyla takım arkadaşlarından özür dilemişti.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her maçtan sonra olduğu gibi takıma izin verileceğini düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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