Messi sakatlanınca hüngür hüngür ağladı
Copa America finalinde Kolombiya’ya karşı oynayan Arjantin’in yıldız oyuncusu Messi, 66’ncı dakikada sakatlanıp kenara geldi. Büyük acı yaşayan oyuncunun ağladığı anlar gündem oldu.
Arjantin ile Kolombiya arasında oynanan Copa America finali muhteşem bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle geçilen karşılaşma uzatmalara gitti.
Arjantin'de Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı golle takımına kupayı getiren isim oldu.
Maça yine Messi damga vurdu. Karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna devam edemeyen Arjantinli yıldız, yedek kulübesinde hüngür hüngür ağladı. Messi'nin o anları sosyal medyada viral oldu.
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