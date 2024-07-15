  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Messi sakatlanınca hüngür hüngür ağladı
Spor

Messi sakatlanınca hüngür hüngür ağladı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 11:40:00 -
Messi sakatlanınca hüngür hüngür ağladı

Copa America finalinde Kolombiya’ya karşı oynayan Arjantin’in yıldız oyuncusu Messi, 66’ncı dakikada sakatlanıp kenara geldi. Büyük acı yaşayan oyuncunun ağladığı anlar gündem oldu.

Arjantin ile Kolombiya arasında oynanan Copa America finali muhteşem bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle geçilen karşılaşma uzatmalara gitti.

Arjantin'de Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı golle takımına kupayı getiren isim oldu.

Maça yine Messi damga vurdu. Karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna devam edemeyen Arjantinli yıldız, yedek kulübesinde hüngür hüngür ağladı. Messi'nin o anları sosyal medyada viral oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Messi'nin kankası geliyor: Herşey ama herşey çok değişecek!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Messi'nin kankası geliyor: Herşey ama herşey çok değişecek!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Messi'nin kankası geliyor: Herşey ama herşey çok değişecek!

Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!
Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!

Spor

Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!

Messi Barcelona’yı hiçe saydı! Bakın dünyanın en iyi takımı olarak kimi gösterdi
Messi Barcelona’yı hiçe saydı! Bakın dünyanın en iyi takımı olarak kimi gösterdi

Spor

Messi Barcelona’yı hiçe saydı! Bakın dünyanın en iyi takımı olarak kimi gösterdi

Suudi ekibinden Messi'ye milyarlarca euro! Yok artık daha neler! Yapmayın yahu durun artık...
Suudi ekibinden Messi'ye milyarlarca euro! Yok artık daha neler! Yapmayın yahu durun artık...

Spor

Suudi ekibinden Messi'ye milyarlarca euro! Yok artık daha neler! Yapmayın yahu durun artık...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23