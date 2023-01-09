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Spor Messi için ortalığı karıştıran bomba iddia!
Spor

Messi için ortalığı karıştıran bomba iddia!

Lionel Messi, PSG'nin sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmedi. Al Hilal kulübü, yıllık 350 milyon euro karşılığında Messi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 21:05:00 -
Messi için ortalığı karıştıran bomba iddia!

Lionel Messi, PSG'nin sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmedi. Al Hilal kulübü, yıllık 350 milyon euro karşılığında Messi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. 

Sözleşmesi PSG ile sona erecek Messi için birçok transfer iddiası gündeme geldi. Eski takımı Barcelona'ya döneceği de konuşulan Messi için son iddia herkesi şaşırtacak cinsten...

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon euro'ya Al-Nassr'a transfer olmuştu. Al Nassr'ın bu hamlesinin ardından diğer Suudi kulüpleri de cesaretlendi ve gözünü Messi'ye dikti.

PSG ile kontratı sezon sonunda sona erecek Messi için Al-Hilal kulübü süper yıldıza yıllık 300 milyon euro önerecek. Messi'nin de bu teklifi kabul etmesine olası gözüyle bakılıyor.

 

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