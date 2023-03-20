Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda Cemal Cihan Coşkun dönemi

Adem Ceylan’ın milletvekili aday adayı olmak için istifa etmesinin ardından seçim yapıldı. Seçimde MYK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Coşkun, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Coşkun, MYK’da 2009 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başlayarak, sırasıyla mesleki yeterlilik uzmanı, strateji geliştirme başkanı ve başkan yardımcısı vazifelerinde bulunmuştu. Coşkun, ulusal ile uluslararası birçok konu başlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapıyordu.