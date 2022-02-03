Mesleki eğitim merkezi işe yerleştiriyor mu? Meslek edindirme kursları hangi meslekler var?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla lise ve üniversite mezunlarına yönelik yürüteceği istihdam garantili yeni mesleki eğitim programının detaylarını anlattı.

Mesleki eğitim merkezlerinde işe yerleştirme nasıl yapılıyor?

Lise ve üzerinde bir eğitime sahip olanların, istemeleri durumunda, istihdam garantili şekilde mesleki eğitim tamamlama programlarından yararlanmasını sağlamanın bu merkezlerin hedeflerinden olduğunu belirten Özer, şu bilgileri verdi: "Bu ay itibarıyla lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlama ve istihdam garantili iş gücü piyasasına geçme imkanı getiren programı başlatıyoruz. Buradaki çıkış noktamız şu; herhangi bir alanda örneğin kaynakçılık alanında eleman bulmayla ilgili ciddi bir ihtiyaç söz konusuysa, bu alanla ilgili tüm işletmelerle bir araya gelip o eleman ihtiyacını, mesleki eğitim merkezlerinden mezuniyeti 4 yıl beklemeden kısa sürede karşılamak için 6 veya 8 aylık bir eğitim tamamlama programı düzenlemek. Buraya lise, üniversite mezunlarından katılımını, eğitimin tamamen eleman ihtiyacını karşılamak isteyen sektörler tarafından verilmesini ve başarılı olanların 6 ay sonra, mezun oldukları zaman da istihdamını sağlamak. Bu programı, bu aydan itibaren artık yavaş yavaş tüm Türkiye'de yaygın bir şekilde hizmete açacağız."

Usta öğretici sınavına nasıl girilir?

Şu anda mesleki eğitim merkezlerine doğrudan gidilerek kayıt yaptırılabileceğini ifade eden Özer, "Mesleki eğitim merkezi tamamlama programları, istihdam garantili olacağı için ilgili kentlerde sürecin başlatılması, ilan edilmesi ve o ilana başvurular alınarak süreç idame ettirilecek. Tamamlama programında lise ya da üniversite mezunları olacağı için kültür derslerinin alınması gerekmeyecek, tamamen işbaşı eğitiminde ve sektörle birlikte oluşturacağınız müfredat kapsamında uygulama yapılacak. Başarılı olanlar da talep eden sektör tarafından istihdam edilecek" dedi. Bakan Özer, 10 yıl ve üzerinde "usta" olarak çalışan ve SGK kayıtlarında bunu belgeleyenlerin herhangi bir eğitim almadan doğrudan "usta öğretici" olma sınavına girebilmelerinin sağlandığını ifade ederek şöyle devam etti:

Mesleki eğitim merkezlerine kimler başvurabilir?

Mesleki eğitim merkezi öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alır. Bu doğrultuda mesleki eğitim merkezlerine kayıt olma şartları:

En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.

Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.

Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak iş yerinde "Usta Öğreticilik Belgesine" sahip bir usta bulunması gerekir).

Kayıt için yaş sınırı yoktur.

Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.

Mesleki eğitim merkezlerine nasıl başvurulabilir?

Başvuru şartlarını taşımak koşuluyla, mevcutta bir işletmede çalışanlar veya işletmede çalışmayıp mesleki eğitim almak isteyen adaylar kimlik bilgileriyle birlikte en yakın mesleki eğitim merkezine veya mesleki ve teknik Anadolu lisesine bizzat müracaat edebilir.

Herhangi bir İşletmede çalışmayanlar; mesleki eğitim merkezleri tarafından meslek seçimi ve işletme bulma konusunda rehberlik ve yönlendirme hizmeti alabilirler.

Mesleki eğitim merkezine kayıt; okul, işletme ve öğrenci/veli arasında “işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesinin” imzalanmasıyla başlar.

Öğrenci e-MESEM sistemine okul tarafından kaydedilir.

Öğrenci kayıt olduğu andan itibaren meslek hastalıkları, iş kazalarına karşı sigortası ile maaşı başlar, öğrenim süresi boyunca devam eder.

Mesleki eğitim merkezlerine başvuru süreci ve aşamaları

Mesleki eğitim merkezleri tüm illerde bulunmaktadır.

En az ortaokul mezunu olan adaylar yıl boyunca kayıt yaptırabilir.

181 farklı dalda başvuru yapılabilmektedir.

Haftada 1 gün okulda teorik, 4 gün ise işletmelerde beceri eğitimi verilmektedir.

Çıraklık eğitimi 3 yıl, kalfalık eğitimi 1 yıl sürmektedir.

Mesleki eğitim merkezine devam eden 9,10 ve 11. Sınıf öğrencileri asgari ücretin en az %30'unu, 12. Sınıf öğrencileri asgari ücretin en az yarısı kadar maaş alırlar.

Mesleki eğitim merkezi mezunları “Ustalık Belgesi” ile “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması” alarak kendi iş yerlerini açabilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar çırak öğrenci istihdamı için “İş pedagojisi eğitimi” ile “Usta Öğretici” belgesine sahip olurlar.

Mesleki eğitim merkezine nakil işlemleri

9. sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda olup aynı alandan mesleki eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bulundukları sınıf seviyesinden zamana bağlı olmaksızın ve dönem kaybetmeden nakil ve geçiş yapabilecek,

Farklı bir alandan veya diğer okul türlerinden nakil ve geçiş yapmak isteyen 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise ikinci dönemin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olmaları halinde 10. sınıf seviyesinden eğitime devam edebilecek. İkinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam öğrenci sayısına dâhil edilecek.

Bu öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri e-Okul sisteminden, Ortaöğretim Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri / MESEM Öğrenci Aday Kayıt sayfasından yapılacak.

Başvurular ve meslekî eğitim merkezi irtibat numarası sayfamızda yer alıyor.

Mesleki eğitim merkezleri ne gibi avantajlar sağlıyor?

33 Alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı

Ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı

9. sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta

9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30'u,

12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkânı

Ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı

Mezun olduğu alanda %88 istihdam oranı

Meslek edindirme kursları hangi meslekler var?

Mesleki yönden gelişmelerini ve öngörülen Kalfalık süresini tamamlayan usta adayları, ilk yapılacak ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Mesleki Eğitim Merkezlerinden Ustalık Belgelerini alırlar.

3308 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunan Meslek Dalları Hangileridir?

TESVİYECİLİK

TORNACILIK

FREZECİLİK

VARGEL PALANYA

TAŞLAMA ALET BİLEME

SOĞUK DEMİRCİLİK

KAYNAKÇILIK

SAÇ İŞLERİ

KAPORTA TAMİRCİLİĞİ

KUYUMCULUK

SİHHI TESİSATÇILIK

ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

BOBİNAJCILIK

BAKIM VE ONARIM ELEKTRİK.

OTO ELEKTRİKÇİLİĞİ

OTO MOTOR TAMİRCİLİĞİ

DİZ.MOTOR YAK.POMPA AYAR.

MOTOR YENİLEŞTİRME

ÖNDÜZEN AYARCILIĞI

OTO BOYACILIĞI

RADYO TV.TAMİRCİLİĞİ

DÖKÜMCÜLÜK

OTO DÖŞEMECİLİĞİ

MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ

ÜST DÜZEY İŞLEM.

MOBİLYACILIK

DOĞRAMACILIK

MATBAACILIK

TİPO BASKI

OFSET BASKI

DİZGİ

SERİGRAFİ-CİLT

CAM İŞLEMECİLİĞİ(FİNİSAJ)

DİŞ PROTEZCİLİĞİ

AYAKKABICILIK

DERİ İŞLEMECİLİĞİ

RESEPSİYON (ÖN BÜRO)

SERVİS (GARSONLUK)

İÇ GİYİM

DIŞ GİYİM

BAYAN TERZİSİ

ERKEK TERZİSİ

KALORİFERCİLİK

ASANSÖRCÜLÜK

DUVARCILIK

AŞÇILIK

FIRINCILIK

PASTA,TATLI,ŞEKERLEME

SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA

SIVACILIK

DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMA

BETONARME DEMİRCİLİĞİ

BETONARME VE KALIPÇILIĞI

ELEK.EV ALET.BAKIM VE TAMİRİ

SAYACILIK

FORA FREZE VE GAZUMACILIK

TRİKOTAJCILIK

DERİ KONFEKSİYON

ÇANTACILIK

SAAT TAMİRCİLİĞİ

VİTRİN KUYUMCULUĞU

KALIPÇILIK

ALÜMİNYUM DOĞRAMACILIĞI

DOKUMACILIK

HALICILIK

ERKEK BERBERLİĞİ

KUAFÖRLER

SICAK DEMİRCİLİK

ZİRAAT MAKİNA YAP.TAM.

METAL LEVHA İŞLEME(BAKIRCILIK)

MODELCİLİK

TAŞÇILIK

SERAMİK VE ÇİNİCİLİK

HADDECİLİK

ÇELİKHANE İŞLETMECİLİĞİ

AĞAÇ OYMACILIĞI

FOTOĞRAFÇILIK

HABERL.CİHAZ.BAK.VE .ONAR

BİLGİSAYAR BAK.VE ONARIM

MERMERCİLİK VE SÜSLEME

PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ

İŞ MAKİNALARI TAMİRCİLİĞİ

MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ

AHŞAP KAROSERCİLİĞİ

TEKNE İMALATÇILIĞI

ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLET.

ÇİÇEKÇİLİK

BÜRO MAKİNALARI BAK.ONAR

BOYA BOYACILIK VE YÜZEY H

GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ ELEMANLIĞI

MOBİLYA SATIŞ ELEMANLIĞI

SAAT, ELEK.ALETLER VE

MEYVE VE SEBZE SATIŞ ELEMANLIĞI

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA

AYAKKABI, DERİ VE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI

İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI

OTO YEDEK PARÇA SATIŞ ELEMANLIĞI

SU VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEMELER SATIŞ ELEMANLIĞI

SANAYİ MAKİNELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI

KIRTASİYE VE KİTAP SATIŞ ELEMANLIĞI

TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI

TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEMELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ

AVİZE İMALATÇILIĞI

REKLAM TABELACILIĞI

PLASTİK DOĞRAMACILIĞI

KURU TEMİZLEMECİLİK

CİLT BAKIMI, GÜZELLİK (GÜZELLİK UZMANLIĞI)