Mesele yurt değil hâlâ anlamadınız mı?

AK Parti iktidarında KYK yurtlarının altın çağını yaşadığını, yurt ve yatak kapasitesinin 4’e katlandığını görmezden gelen CHP ve avaneleri öğrencileri üzerinden kirli bir algı operasyonu yürütüyor. Daha önce giriştikleri provokatif eylemlerin hiçbirinden umduklarını bulamayan CHP’liler şimdi de olmayan bir suni sorun üzerinden kamuoyuna toplum mühendisliği çekiyor. Son günlerde sokaklarda, parklarda yatan öğrenci görüntüleri bütünüyle zillet ittifakının ucuz bir tiyatro girişimi olduğu anlaşıldı. Öyle ki, CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi 20 kişilik bir grup, sözde “barınamıyoruz” eylemi yapmak için partinin seçim aracıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin girişine bırakılırken kayda alındı.

Provoke ediyorlar

İstanbul’daki ‘yurt’ eylemlerinde de benzer bir düzmece göze çarpıyor. Eylemlere katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı olmadığı, 73’ünün İstanbul’da ikamet ettiği, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü, 8 kişinin herhangi bir üniversitede kaydının bulunmadığı, 5 kişinin üniversite mezunu, 1 kişinin de akademisyen olduğu emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla ifşa oldu. Provokasyona katılan sözde öğrencilerden 4’ünün KYK kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı yine kolluk kuvvetleri tarafından deşifre edildi.

Kirli kumpas ifşa oldu

Kocaeli’de yurt provokasyonu ise bizzat mülki irade tarafından ifşa edilerek, kirli tiyatronun perde arkası Vali Seddar Yavuz tarafından tek tek anlatıldı. Yavuz, İzmit’te toplanarak yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikâyetçi olan öğrenci görünümlü provokatörlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiğini ve eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebinin olmadığının tespit edildiğini söyledi. Öte yandan, ‘yurtlar yeterli değil’ söylemleriyle gençleri kışkırtan CHP’nin mevcut yurtların işleyişini engellemek için kirli bir gayret sarf ettiği de anlaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla’da inşa edilen ve 31 Mayıs 2021’de hizmete hazır hale gelen toplam 5 bin 400 kapasiteli öğrenci yurduna, CHP’li belediye tarafından içme suyu, kanalizasyon ve diğer alt yapı hizmetlerinin sağlanmadığı tespit edildi.

Ekrem eski yurda çöktü

Fondaş medya tarafından “İBB’nin ilk öğrenci yurdu” diye lanse edilen Özel İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunun AK Partili yönetimince hizmete alındığı ortaya çıktı. Yurt sorunu üzerinden duyar kasan CHP’li Ekrem İmamoğlu da göreve gelir gelmez İBB’ye ait kiralık taşınmazlarda faaliyetlerini sürdüren Müslüman vakıf ve derneklere ait 19 adet yurdun sözleşmesini feshetmişti.