Mescidi Aksa’nın kaç kapısı var?
Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescidi Aksa’nın kaç kapısı olduğu merak ediliyor. Peki, Mescidi Aksa’nın kapıları hangileri? Mescidi Aksa’da bulunan kapılar
Mescidi Aksa hem Müslümanlar hem de Yahudiler için önemli bir yerdir. Son olarak İsrail polisinin, namaz kılan Müslümanlara saldırmasıyla vatandaşlar Mescidi Aksa’nın önemini araştırmaya başladı. Peki, Mescid’i Aksa nerededir kaç kapısı vardır?
Mescidi Aksa’nın kaç kapısı var?
Mescid-i Aksa Doğu Kudüs'te Eski Şehir Bölgesi'nde yer alıyor. Kubbet-üs-Sahra yanında bulunan Mescid-i Aksa'nın 17 kapısı ve 4 minaresi vardır.
Hıtta Kapısı
Esbât Kapısı
Melik Faysal Kapısı
Gavânime Kapısı
Nâzır Kapısı
Hadîd Kapısı
Kattânîn Kapısı
Mathara Kapısı
Silsile Kapısı
Meğâribe Kapısı
Müzdevec Kapısı
Sülâsî / Müselles Kapı
Munferid Kapısı
Rahmet / Tevbe Kapısı