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İSLAM Mescidi Aksa’nın kaç kapısı var?
İSLAM

Mescidi Aksa’nın kaç kapısı var?

Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescidi Aksa’nın kaç kapısı olduğu merak ediliyor. Peki, Mescidi Aksa’nın kapıları hangileri? Mescidi Aksa’da bulunan kapılar

Yeniakit Publisher
2021-05-08 09:16:00 -
Mescidi Aksa’nın kaç kapısı var?

Mescidi Aksa hem Müslümanlar hem de Yahudiler için önemli bir yerdir. Son olarak İsrail polisinin, namaz kılan Müslümanlara saldırmasıyla vatandaşlar Mescidi Aksa’nın önemini araştırmaya başladı. Peki, Mescid’i Aksa nerededir kaç kapısı vardır?

Mescidi Aksa’nın kaç kapısı var?

Mescid-i Aksa Doğu Kudüs'te Eski Şehir Bölgesi'nde yer alıyor. Kubbet-üs-Sahra yanında bulunan Mescid-i Aksa'nın 17 kapısı ve 4 minaresi vardır.

Hıtta Kapısı

Esbât Kapısı

Melik Faysal Kapısı

Gavânime Kapısı

Nâzır Kapısı

Hadîd Kapısı

Kattânîn Kapısı

Mathara Kapısı

Silsile Kapısı

Meğâribe Kapısı

Müzdevec Kapısı

Sülâsî / Müselles Kapı

Munferid Kapısı

Rahmet / Tevbe Kapısı 

Mescidi Aksa Şam kapısı nedir? Şam kapısı nerede?
Mescidi Aksa Şam kapısı nedir? Şam kapısı nerede?

İSLAM

Mescidi Aksa Şam kapısı nedir? Şam kapısı nerede?

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