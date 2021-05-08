Mescidi Aksa Şam kapısı nedir? Şam kapısı nerede?
İsrail polisi, Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda bulundu. 200 aşkın kişinin yaralandığı olayların ardından pek çok kişi Şam Kapısı’nın nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Şam Kapısı nerede?
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda bulundu.
Mescidi Aksa Şam kapısı nedir? Şam kapısı nerede?
Mescid-i Aksa Doğu Kudüs'te Eski Şehir Bölgesi'nde yer alıyor. Kubbet-üs-Sahra yanında bulunan Mescid-i Aksa'nın 17 kapısı ve 4 minaresi vardır.
Şam Kapısı, Kudüs'ün doğu bölümünde; Eski Kudüs denen tarihi kısmında yer alan önemli bir sur kapısıdır. Kudüs'ü çevreleyen 4 km uzunluğundaki surlarda bulunan 7 kapıdan en büyüğüdür. Şam Kapısı; Süleyman Surları üzerinde bulunur, kapının hemen önünde ise Sultan Süleyman Caddesi geçer. Yine cadde üzerindeki bugün mesken olarak kullanılan Osmanlı yapısı Kudüs Mevlevihanesi'ne yakındır.
Şam Kapısı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1542 yılında, Kudüs surlarının onarımlarının kapsamında inşa ettirildi. İki kulesi bulunan kapı Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaşadığı bölgenin merkezindedir. Kapı şehrin Arap Pazarının ve çarşısının başlangıcında yer alır.