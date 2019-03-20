0553 313 94 23

Mescid-i Aksa'nın altına patlayıcı mı yerleştirdiler? Harem-i Şerif'te giren gizemli minibüsler

Türkiye'nin gündem belirleyen programı Derin Gerçekler'de Mescid-i Aksa'da son günlerde yaşanan gelişmelerin sıradan olmadığı ve bir operasyonun parçası olduğu belirtildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:29

Akit TV'de yayınlanan Haber Vakti Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu, usta yazar Abdurrahman Dilipak'ın gündemi yorumladığı Türkiye'nin gündem belirleyen programı Derin Gerçekler'de, Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Saldırılarının ardından gelen minibüsler neyi ifade ediyor?

Mescid-i Aksa'da 12 Mart akşamı Siyonist İsrail askerleri olay çıkartmış ve Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. Saldırıların ardından güvenlik nedeniyle Mescid-i Aksa'yı boşalttılar. İki minibüs Aksa'ya girmesiyle derin şüpheler oluştu. Bu gelişmeleri değerlendiren Deniz, "Bu minibüste kim var, ne var? Ya da içeriden bir şey mi çıkaracaksınız?" sorularını sordu.

Mescid-i Aksa'yı patlatabilirler

Konuyu değerlendiren Dilipak, "Bu minibüslerle ilgili iki ihtimal var. Birincisi Aksa'yı kontol altına alan bir teknolojik yenilemeye gidildi. İkincisi Aksa'nın altın plastik patlayıcılar yerleştirildi. Uzaktan kumandayla patlatabilecek bir şekilde. Cemaati katletmekten çok Aksa'nın altında yaptıkları arkeolojik çalışmaları hızlandırmak istiyorlar. Aksa'yı yıkıp, kullanılamaz hale getirip, suçu da başkalarına atma gibi bir eğilimleri var. Eğer Mescid-i Aksa'yı yıkarsalar, sıra Kıyamet ve Doğuş Kilisesi'ne gelecektir. Bunu da bir Müslüman üzerinden yapabilirler. İsrail, yeni bir dünya savaşını hazırlayacak komploya gidebilir." dedi.

Kaynak: HaberVakti.com

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 00:29
  1. Kilis
  2. Abdurrahman Dilipak
  3. Mescid-i Aksa
  4. Bülent Deniz
  5. Siyonist İsrail askerleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Didim'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Didim'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Şişli’de alevler içinde kalan hurda..
    3. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik..
    4. Motosiklet ikiye bölündü: 2 yaralı
    5. 'Türkçe konuşma yasağı'na BMW'den..
    6. 180’inci yıla 180 bin fidan
    7. Mescid-i Aksa'nın altına patlayıcı mı..
    8. Kiraladıkları araçla il il, market..
    9. UNIFIL 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı
    10. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 116...
    11. Başından vurulan liseli genç kız ağır..
    12. İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı
    13. "Brexit'in ertelenmesinin AB'ye..
    14. Bodrum'da "Avusturya Günleri" etkinliği
    15. TÜRSİAD üyeleri yemekte buluştu
    16. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2019
    18. PKK yandaşları Almanya'yı karıştırdı!..
    19. Bahçeli: “Eğer idamla ilgili adım..
    20. Yerli İHA Bayraktar Ukrayna’da test..
    21. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(S-400)..
    22. Adalet Bakanı Gül: “Cumhur İttifakı..
    23. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju..
    24. Marcelo Guedes, Beşiktaş'ın doğum..
    25. İstifa haberlerinin ardından..
    26. Emniyet Genel Müdürlüğünden..
    27. Bahçeli: “Cumhur İttifakı kağıttan..
    28. "Buteflika görev süresinin dolmasıyla..
    29. Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz..
    30. "Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz"
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Mansur Yavaş'tan CHP'lileri kızdıracak sözler: Siz çetesiniz!
    Mansur Yavaş'tan CHP'lileri kızdıracak sözler: Siz çetesiniz!