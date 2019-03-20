Mescid-i Aksa'nın altına patlayıcı mı yerleştirdiler? Harem-i Şerif'te giren gizemli minibüsler

Akit TV'de yayınlanan Haber Vakti Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu, usta yazar Abdurrahman Dilipak'ın gündemi yorumladığı Türkiye'nin gündem belirleyen programı Derin Gerçekler'de, Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Saldırılarının ardından gelen minibüsler neyi ifade ediyor?

Mescid-i Aksa'da 12 Mart akşamı Siyonist İsrail askerleri olay çıkartmış ve Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. Saldırıların ardından güvenlik nedeniyle Mescid-i Aksa'yı boşalttılar. İki minibüs Aksa'ya girmesiyle derin şüpheler oluştu. Bu gelişmeleri değerlendiren Deniz, "Bu minibüste kim var, ne var? Ya da içeriden bir şey mi çıkaracaksınız?" sorularını sordu.

Mescid-i Aksa'yı patlatabilirler

Konuyu değerlendiren Dilipak, "Bu minibüslerle ilgili iki ihtimal var. Birincisi Aksa'yı kontol altına alan bir teknolojik yenilemeye gidildi. İkincisi Aksa'nın altın plastik patlayıcılar yerleştirildi. Uzaktan kumandayla patlatabilecek bir şekilde. Cemaati katletmekten çok Aksa'nın altında yaptıkları arkeolojik çalışmaları hızlandırmak istiyorlar. Aksa'yı yıkıp, kullanılamaz hale getirip, suçu da başkalarına atma gibi bir eğilimleri var. Eğer Mescid-i Aksa'yı yıkarsalar, sıra Kıyamet ve Doğuş Kilisesi'ne gelecektir. Bunu da bir Müslüman üzerinden yapabilirler. İsrail, yeni bir dünya savaşını hazırlayacak komploya gidebilir." dedi.

Kaynak: HaberVakti.com