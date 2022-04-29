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Dünya Mescid-i Aksa’da ramazanın son cumasını 160 bin kişi kıldı
Dünya

Mescid-i Aksa’da ramazanın son cumasını 160 bin kişi kıldı

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa’da yaklaşık 160 bin kişi eda etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 15:16:00 -
Mescid-i Aksa’da ramazanın son cumasını 160 bin kişi kıldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Aksa'da namaz kılan kişi sayısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ramazan ayının son cuma namazını yaklaşık 160 bin kişinin kıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’dan gelen binlerce Filistinli de cemaat arasında yerini aldı.

Namazdan sonra bazı Filistinli gruplar, Kubbetu's Sahra Camii'nin merdivenlerinde Filistin bayrağı açarak slogan attı.

İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, Filistinli genç gruba kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin baskınında yaralanan 42 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı, bunlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor.

Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerden, 12-40 yaş arası erkeklerin ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Aksa’ya gitmesine izin vermiyor. Kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üstü erkekler Aksa’ya askeri kontrol noktalarından geçtikten sonra gelebiliyor. 40-50 yaş arası erkeklerin ise Aksa’ya gelebilmesi için İsrail ordusundan özel izin çıkarması gerekiyor.

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