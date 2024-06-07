Mescid-i Aksa imamından Arap dünyasına tepki! 'Neredesiniz siz'

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cuma hutbesini Şeyh Halid Ebu Cuma okudu

"GAZZE'NİN ŞEHİT EVLATLARINDAN ŞEFAAT DİLİYORUZ"

Aksa imam hatiplerinden Şeyh Ebu Cuma, Gazze Şeridi’ndeki savaşın yol açtığı vahşet ve yıkımın tarif edilemez olduğuna dikkati çekerek, “İnsanların hacca gitmek üzere yola çıktığı bir dönemde, Gazzeliler evlatlarını şehit veriyor. Bizim hacılarımız ibadetlerinden sonra vatanlarına dönerken, Gazze halkı evlatlarından ayrılıyor. Biz hacılardan dua beklerken, Gazze’nin şehit evlatlarından şefaat diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"NERDESİNİZ SİZ?"

Gaze Şeridi’ndeki katliamların durması için dünya halkları ve öğrencilerin harekete geçtiğine işaret eden Şeyh Ebu Cuma, “Ancak bizim Arap dünyası ise korkunç bir uyuşukluk içerisinde. Arap dünyası başımıza gelenleri ekranlardan hayret dolu gözlerle izliyor. Nerdesiniz siz?” diyerek tepkisini gösterdi.

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"ARAP DÜNYASI, KÖR VE SAĞIR OLMUŞ"

Şeyh Ebu Cuma, Arap dünyasının tam bir körlük yaşadığına vurgu yaparak, “Arap dünyası, kör ve sağır olmuş. Futbol maçları, diziler, şarkı, dans ve eğlence partileriyle yatıp kalkıyorlar. Bu durumu Allah’a havale ediyoruz.” dedi.

Yahudilerin, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgali münasebetiyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesini ve Eski Şehir çevresindeki provokatif "bayrak yürüşünü" eleştiren Şeyh Ebu Cuma, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın Müslümanların olduğunu vurguladı.

Şeyh Ebu Cuma, Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin ve Mescid-i Aksa için dua etti.

On binlerce Filistinlinin katılımıyla Harem-i Şerif’te eda edilen cuma namazı sonrası Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: AA