Mesafe sadece 100 km! İngiliz ve Fransız tankları kadraja girdi

Dünya 7 Şubat Pazartesi günü iki süper gücün başkentinde gerçekleşen hassas görüşmelerden çıkacak sonuçlara kilitlendi, bu sırada uluslararası haber ajansları karlar üstünde ilerleyen NATO tanklarının fotoğraflarını servis etti.

Ukrayna sınırına 110 bin asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Moskova'ya giden Fransa lideri Emmanuel Macron, Kremlin'de beş saatten uzun süre kaldı. Rus ajanslarının dünyaya geçtiği fotoğraflarda, Putin ve Macron'un birer ucunda oturduğu devasa masa gözden kaçacak gibi değildi.

Askeri yığınaktan bu yana Moskova'yı ziyaret eden en üst düzey Batılı lider olan Macron, randevunun ardından krizin çözümünde önümüzdeki günlerin belirleyici olacağını vurguladı. "Rusya ile Fransa arasında yakınlaşma koşulları olduğunu söyleyebileceğime inandığım bir dizi öneriyi başlatmayı mümkün kılan bir tartışmamız oldu'' diyen Fransız lider, çözümün sadece siyasi olabileceğini dile getirdi:



"Sonuçlardan konuşmak için çok erken. Diplomatik çabaları sürdürmek gerekir. Kalıcı bir istikrar, sorunların temelini tartışmaktan geçiyor. Önümüzdeki birkaç gün belirleyici olacak ve tartışmaları içerecek. İstikrarsızlık hayaletinin Avrupa'ya dönmesi riskini göze alamayız. İlerlemeye devam etmeliyiz, Avrupa'da barış için bu şart. Bir anlaşmaya varmak gerekiyor. Rusya'nın güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliğinden söz edemeyiz. Minsk Anlaşması tek çözüm yoludur. Bunun formatı da Normandiya formatıdır."

Askeri bir gerilimi önlemek için herşeyi yapmaya hazır olacağını dile getiren Rusya lideri Putin ise, "Muhtemelen henüz hakkında konuşmak için çok erken ama Macron'un bazı fikirleri ve önerileri ile daha sonraki ortak adımlarımızın temelini oluşturmanın oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Basın toplantısında NATO'ya ateş püsküren Putin, şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın saldırgan davrandığını söylemek mantıksız. NATO sınırlarına giden biz değiliz, onlar bizim sınırlarımıza yaklaşıyor. Rusya-NATO savaşının kazananı olmaz."

Rus ve Fransız liderler, Macron'un bugünkü Kiev ziyaretinin ardından tekrar konuşacak. Putin, "Ukrayna başkentine yaptığı geziden sonra birbirimizi tekrar arayacağız ve bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.

New York Tımes: Putin'in niyeti gizemini koruyor

Amerikan New York Times gazetesi, 'Putin Batı ve Ukrayna'yı uyarıyor ama niyeti gizemini koruyor' başlığıyla verdiği manşet haberinde, Rus liderin batı komşusunu işgal seçeneğini dışlamadığını kaydediyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşmeyi 'Putin barışçıl bir çözüm istediğini söylüyor ancak Ukrayna sınırından askerlerini geri çekmeyi reddediyor' başlığıyla sayfasına taşıdı.

The Guardian ise, 'Macron ve Putin arasındaki Ukrayna görüşmeleri ilerleme sağlamada başarısız oldu' manşetini attı.

Washıngton'dan net mesaj: Sonunu getireceğiz

Moskova'daki hassas randevuyla aynı saatlerde ABD'nin başkenti Washington'da kritik bir görüşme vardı. Beyaz Saray'da ağırlanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD lideri Joe Biden'la kameralar karşısına geçti.

Berlin yönetiminin Normandiya formatı kapsamında gerilimin azaltılması çabalarına liderlik ettiğini belirten Biden, "Rusya yine de işgal konusunda ileri giderse biz ortak şekilde hazırız, tüm NATO hazır" cümlesini kurdu.

ABD liderinin açıklamalarında en dikkat çekici kısım, "Eğer Rusya işgal ederse, o zaman Kuzey Akım 2 olmayacak. Projenin sonunu getireceğiz" dedi. Bunun nasıl olacağı sorulduğundaysa Biden, "Size söz veriyorum, bunu yapabiliriz" dedi.



Almanya'nın Ukrayna'ya bugüne kadar yaklaşık 2 milyar dolar sağladığını kaydeden Almanya Başbakanı Scholz, "Bu katkıyı sürdürmeye hazırız" diye konuştu.Rusya'ya karşı sessiz kalınamayacağını vurgulayan Scholz, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda bunun maliyetinin çok çok yüksek olacağını söyledi.

CNN Internatıonal: Almanya Biden'ı reddetti

Rus devlet enerji kurumu Gazprom'un tasarladığı Kuzey Akım 2 projesi Rusya'dan doğrudan Almanya'ya taşınan doğalgaz miktarını iki katına çıkartmayı hedefliyor. Proje Ukrayna'nın transit ülke konumunu sona erdirerek, geçiş ücretinden elde ettiği geliri de sonlandırmış olacak.

Washington Post gazetesi, 'Biden Rusya Ukrayna'yı işgal ederse doğal gaz boru hattını durdurmaya yemin etti' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Wall Street Journal ise, benzer bir başlığı kullandı: 'Biden, Rusya Ukrayna'yı işgale girişirse Kuzey Akım 2'de ilerleme olmayacak diyor.'

CNN International ise, 'Alman lider Nord Stream 2 boru hattı konusunda Biden'a destek vermeyi reddetti' diyerek Washington-Berlin arasında ortaya çıkan çatlağı başlığına taşıdı.

İngiliz The Times gazetesi, 'Biden Putin'i uyarıyor, eğer saldırırsan Kuzey Akım'ın arkasından el sallarsın' başlığını tercih etti.

Mesafe 100 km

Muhtemel bir işgali önlemek için Washington ve Moskova'daki arka arkaya kritik randevular gerçekleşirken, eski Sovyetler Birliği üyesi Estonya'da ise NATO tankları sahne aldı.

Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Rusya sınırına yalnızca 100 kilometre uzaklıktaki NATO tatbikatında İngiliz ve Fransız tanklarının yer aldığını bildiriyor. Kış Kampı adlı gövde gösterisine Estonya, İngiltere ve Fransa'dan 1300 asker katıldı.

'Kiev 48 saatte düşer'

Rusya'nın komşusu Ukrayna sınırına 100 bin civarında asker yığması Batılı ülkeler tarafından işgal hazırlığı olarak yorumlansa da Rusya bu iddiaları reddediyor.

İsimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkili, hafta başında Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal hareketi düzenlemeye yetecek askeri kapasitesinin yüzde 70'ine ulaştığını söyledi. Şubat ayı ortasında sınır bölgesinin büyük oranda donmuş olacağını ve bu sayede akarsu ve göllerden de Rusya'nın 'rahatlıkla ağır silahları ve büyük araçları' taşıyacağını belirten yetkililer, birkaç hafta içinde Rusya'nın işgal için hazırlanmış olabileceğini vurguluyor.

Yetkililer, hazırlıklar büyük oranda tamamlanmış olsa da Rusya lideri Vladimir Putin'in işgal konusunda kesin bir karar verip vermediğinin bilinmediğini; diplomatik çözümün hâlâ mümkün olduğunu dile getiriyor.

Ancak yetkililere göre hava şartları, 15 Şubat'tan Mart sonuna kadar Rusya'nın daha da fazla askeri yığınak yapmasının önünü açacak. Bu tarihten sonra başlayacak olası bir işgalin, 50 bin kadar sivilin ölümüne yol açabileceği uyarısı da yapılıyor. İki yetkili, Kiev'in günler içinde düşebileceğini ve bunun da milyonlarca insanın evini terk etmesi sonucu Avrupa'ya yeni bir göç akınını başlatabileceği uyarısında bulunuyor.

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının engellenmesi ve birliğin Doğu Avrupa'daki askeri varlığını azaltması da dahil olmak üzere bazı taleplerde bulunuyor. Batı ise bu talepleri reddedip, bunun yerine nükleer silahların azaltılmasına ilişkin görüşmeler gibi başka müzakere alanları öneriyor.

ABD ve müttefikleri, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor. Bazı finansal yaptırımların yanı sıra Rus doğal gazını Almanya'ya ulaştıran Kuzey Akım 2 projesinin açılışına onay verilmemesi de uygulanacak yaptırımlar arasında sayılıyor.