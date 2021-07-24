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İSLAM Merzifonlu Kara Mustafa Camisi 350 yıl önceki mimarisi ile görenleri hayran bırakıyor!
İSLAM

Merzifonlu Kara Mustafa Camisi 350 yıl önceki mimarisi ile görenleri hayran bırakıyor!

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi, mimarisi ile görenleri hayran bırakırken, şadırvan kubbesine nakşedilmiş bir Hadis-i Şerif ile Müslümanlara önemli bir mesaj veriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 22:43:00 -
Merzifonlu Kara Mustafa Camisi 350 yıl önceki mimarisi ile görenleri hayran bırakıyor!

 Yeniakit.com.tr 

1666 yılında Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan cami miramirisi ile görenleri hayran bırakıyor. Caminin şadırvan kubbesinde ise, 'Vakti geçmeden namaz kılmakta acele edin. Ölüm gelmeden tövbe etmekte acele edin' Hadis-i Şerif'i bulunuyor.

Caminin mimarisi

1666 yılında yaptırılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi, Merzifon'un ilçe merkezinde bulunan en büyük cami konumda. Cami dikdörtgen ve kesme taştan inşa edilmiş ve ibadet edilen bölüm iki kısımdan oluşmuştur. Caminin ana ibadet bölümü tek kubbeli olan bölümdür. Payeler arasında kalan bölümlerden, orta kısım yarım kubbeli büyük bir niş haline getirilmiştir. Bölümler ise küçük kubbelerle örtülerek ana ibadet mekanı ile birleştirilmiştir. Orta bölümdeki nişin yüksekliği yanlara göre daha fazla olduğu için caminin iç dizaynı farklı bir tasarıma sahiptir.

Restore edilen cami 2005'te yeniden ibadete açıldı

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Kara Mustafa Paşa Cami'nin onarımına ait restorasyon projeleri, Merzifon Müftülüğünün desteği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafınca yaptırılmış, ve cami 2005 Eylül başında ibadete açılmıştır.

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