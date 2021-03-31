Mert Müldür'den maç yorumu

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Umut Meraş, ''Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk. Maça da iyi başladık, 2-0 öne geçtik. Bazen olmayınca olmuyor. Bugünü unutmak istiyorum, takım olarak da unutmak istiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Takım olarak buna inanıyoruz. Kulüplerimizden geldik maçlar oynuyoruz. Tabii ki fiziksel olarak yorgunluklar oluyor ama bu bahane değil, kazanmamız gerekiyordu.'' ifadelerini kullandı.

''Adamların yaptığı bir şey yok...''

Mert Müldür ise galibiyetin kaçtığına vurgu yaparak, ''Diyecek bir şey bulamıyorum. Hollanda'yı yen, Norveç'i yen, Letonya ile berabere kal... Adamların yaptığı bir şey yok, uzun top at, duran top at başka bir şey yok... Kazanmamız gerekiyordu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız.'' dedi.