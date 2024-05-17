Mert Hakan Yandaş sürprizi! Bu performansı başaran hiç olmadı... İşte yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe'de, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş için nihai karar verildi. Performansı ile göz dolduran Mert Hakan Yandaş son dönemlerde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Sarı lacivertlilerin yolları ayırmayı planladığı yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN KARAR VERİLDİ!

2020'nin yazında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, geldiği günden bu yana performansıyla beklentileri bir türlü karşılayamamış ve sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sarı lacivertliler, bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor.

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YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz ara transfer döneminde de gündemine geldiği MKE Ankaragücü'ne çok yakın.

Akşam'ın haberine göre Başkent ekibi, sezon sonu boşa çıkacak olan oyuncunun transferini yaz aylarında bitirmeyi hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı.