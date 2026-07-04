  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’nin ‘din alimi’ Cemil Kılıç’tan tepki çeken çıkış! Şeriatı “Paralel Din” İlan Etti! Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz Sakarya'da ilk kez: Kültür ve sanat yolculuğu başladı! Hamaney'in cenazesinde intikam mesajları... Yüzbinlerce kişi kırmızı bayrak taşıdı! CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’ Kamu kurumlarının adını kullanıp dolandırıyorlardı... Yakalandılar! Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Gece rakı sefası gündüz fetva seansı İran’dan Macron ve Starmer'e tepki Hürmüz askeri geçit tören alanı değil Mustafa Varank’tan Çifte Standart Tepkisi! 'Mustafa Kemal ve Alevilere gelince öyle İslam'a gelince böyle!' Yolsuzluğa Kılıf Arayanlara Sert Cevap: Babam Rahmet İstedi, Peki Faruk Bey!
Spor Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Fenerbahçe’de asgari ücretli yeni sözleşme
Spor

Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Fenerbahçe’de asgari ücretli yeni sözleşme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Fenerbahçe’de asgari ücretli yeni sözleşme

Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş’ın geleceği belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni anlaşma için el sıkıştığı, tecrübeli oyuncunun yeni dönemde asgari ücret alacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması kapsamında iç transferde önemli bir karar alındı. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi biten Emre Mor ile yola devam etmezken, Mert Hakan Yandaş konusunda farklı bir tercih yaptı.

 

Mert Hakan Yandaş ile devam kararı

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Ake hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi. Dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertlilerde, sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu da netleşmeye başladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

 

Asgari ücret detayı

Mert Hakan Yandaş’ın yeni sözleşmesindeki maaş detayı dikkat çekti. 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten asgari ücret alacağı öğrenildi.

 

2020 yazında Fenerbahçe’ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla 149 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 11 gol ve 25 asistlik performans sergilerken, toplam 6 bin 645 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını bitirdi
Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını bitirdi

Spor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını bitirdi

Fenerbahçe ve Trabzonspor birbirine girdi! Sosyal medyada 3 Temmuz düellosu
Fenerbahçe ve Trabzonspor birbirine girdi! Sosyal medyada 3 Temmuz düellosu

Spor

Fenerbahçe ve Trabzonspor birbirine girdi! Sosyal medyada 3 Temmuz düellosu

8 futbolcunun durumu belli oldu! Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
8 futbolcunun durumu belli oldu! Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi

Spor

8 futbolcunun durumu belli oldu! Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe’den flaş defans transferi
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe’den flaş defans transferi

Spor

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe’den flaş defans transferi

Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a imza attı
Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a imza attı

Spor

Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a imza attı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23