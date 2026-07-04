Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Fenerbahçe’de asgari ücretli yeni sözleşme
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Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş’ın geleceği belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni anlaşma için el sıkıştığı, tecrübeli oyuncunun yeni dönemde asgari ücret alacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması kapsamında iç transferde önemli bir karar alındı. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi biten Emre Mor ile yola devam etmezken, Mert Hakan Yandaş konusunda farklı bir tercih yaptı.
Mert Hakan Yandaş ile devam kararı
Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Ake hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi. Dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertlilerde, sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu da netleşmeye başladı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Asgari ücret detayı
Mert Hakan Yandaş’ın yeni sözleşmesindeki maaş detayı dikkat çekti. 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten asgari ücret alacağı öğrenildi.
2020 yazında Fenerbahçe’ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla 149 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 11 gol ve 25 asistlik performans sergilerken, toplam 6 bin 645 dakika sahada kaldı.