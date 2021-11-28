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Spor Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Spor

Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Dün oynanan Beşiktaş - Giresunspor maçında sakatlanan kaleci Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 10:42:00 -
Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada, sol dizinde meydana gelen rotasyonel yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen kalecimiz Mert Günok'un MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

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