Mert Günok'un sağlık durumu nasıl? Mert Günok sakatlığı ne?

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 10. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Beşiktaş bu sezon son 13 resmi karşılaşmada 10. kez mağlup oldu. Beşiktaş’ın son yenilgisi Giresunspor oldu. Beşiktaş’tan GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Mert Günok'un sağlık durumu nasıl?

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig 14. haftasında dün oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada, sol dizinde meydana gelen rotasyonel yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen kalecimiz Mert Günok'un MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.