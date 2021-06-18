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Yerel Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 09:40:00 -
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentin birçok bölgesinde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Tarsus ilçesi Karsavran ve Kösebalcı Mahallesi'nde 4, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde 1, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde 1, Yenişehir ilçesi Değirmençay Mahallesi'nde 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 183 kök kenevir bitkisi, 50 gram metamfetamin, 300 gram kubar esrar, 59 gram bonzai, 42 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Yorumlar

Sütcü İMAM

Wayyyy be karara bak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Allah'a kafa tutan Türk neslini bozan Firavunun neferlerine kimse bir şey yapamıyor.İş başa düşecek galiba SÜTCÜ İMAM'ın torunları...Sabır Savaş Adım Müslüman.........
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