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Aktüel

Mersin'de trafik kazalarında yaralanan kedi ve köpekler tedavi ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:47:56 -
Mersin'de trafik kazalarında yaralanan kedi ve köpekler tedavi ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de trafik kazaları sonucu yaralanan bir kedi ile 2 köpek tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Kurban Bayramı boyunca gelen ihbarları değerlendirdi.

Ekipler, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki 3 farklı kazada yaralanan bir kedi ile 2 köpeği tedavi altına aldı.

Yaralanan kedi ile köpekler merkezde ameliyat edildi.

Tedavisi süren kediye "Fuat", köpeklere ise "Ala" ve "Lucky" isimleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Cücük, bayram süresince birçok ihbarı değerlendirdiklerini, hayvan yaralanmalarının genelde trafik kazalarından kaynaklandığını belirtti.

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