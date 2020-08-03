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Aktüel

Mersin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 11:40:14 -
Mersin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu Yasir Mahmood Merie (52) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken, Yenice mevkisinde araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek araçtaki yangına müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili saran alevleri söndürdü.

Hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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