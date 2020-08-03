  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında taziyeler yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 14:42:01 -
Mersin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında taziyeler yasaklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

Kovid-19 ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için tedbirlere uyulmasının önemi belirtilen açıklamada, "Toplu taziye uygulamasının olduğu durumlarda, taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetlerinin araçlarından günde en az bir kez, "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır." şeklinde anons yapılmasının da kararlaştırıldığı belirtildi.

Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç, belirti gösterenler ile temaslı kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin ikametlerde izlenmesine, tedavilerinin de yine evlerinde yapılmasına yönelik tedbir alındığı bildirilen açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Veyis Ateş araya girerek açıkladı! Canlı yayında Mete Yarar'ın konuştuğu esnada garip olay
Gündem

Veyis Ateş araya girerek açıkladı! Canlı yayında Mete Yarar'ın konuştuğu esnada garip olay

Veyis Ateş'in sunduğu programda canlı yayınlarda duyulan seslere bir yenisi daha eklendi. Programda; Mete Yarar'ın konuştuğu esnada ise stüd..
İşte KADEM'in yaranmaya çalıştığı zihniyet: Alkış tutarken bile Erdoğan'ın ailesine hakaret etti!
Gündem

İşte KADEM'in yaranmaya çalıştığı zihniyet: Alkış tutarken bile Erdoğan'ın ailesine hakaret etti!

Gezi çapulcusu Levent Üzümcü, malum zihniyete yaranmaya çalışan KADEM'in İstanbul Sözleşmesi için yaptığı açıklamayı alkışlarken bile Cumhur..
Cihazlar halka açık istasyonlarda şarj edilemeyecek! Cumhurbaşkanlığı harekete geçti: Kamuda yeni dönem başlıyor
Siyaset

Cihazlar halka açık istasyonlarda şarj edilemeyecek! Cumhurbaşkanlığı harekete geçti: Kamuda yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu kurumlarında uygulanacak dijital güvenlik önlemleri için Bilgi ve İletişim Güvenliği ..
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı