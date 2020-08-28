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Aktüel Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi
Aktüel

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:00:38 -
Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli deniz kaplumbağası yuvalama merkezlerinden Mersin'de, yavruların mavi sularla buluştuğu kumsalda temizlik yapıldı.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığınca başlatılan "Temiz çevre hareketi" etkinliği kapsamında, deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü kumsalı temizlendi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, partililer ve öğrencilerin yer aldığı etkinlikte kumsal temizlendi, yuva çevreleri düzenlendi ve sıkışan yavruların denizle buluşması sağlandı.

Ergene, gazetecilere, yavru çıkış döneminin başladığını belirterek, "Yavru çıkış dönemlerinde kumsalların temiz olması çok önemli çünkü yavrular plastik atıklara takılarak telef olabiliyorlar." dedi.

Yuvalarda sıkışan yavruların da kurtarıldığını anlatan Ergene, şöyle konuştu:

"Yuva çıkışından 5 gün sonrasında yavru eğer kendi çıkamıyorsa mutlaka yardımcı olmak gerekiyor. Yuvayı açıp bunların içinde sıkışmış olan yavruları çıkartıyoruz. Alata kumsalı caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarına sahip olması nedeniyle çok önemli. Yaklaşık 3,5 kilometrelik bir kumsal ama yuvalama sayısı oldukça yüksek. Mersin'de 5 üreme alanı var. Buralar, Türkiye'deki üreme alanlarının dörtte birini oluşturuyor. Dolayısıyla Mersin kumsallarının deniz kaplumbağalarına yaptığı katkı oldukça yüksek. Buradan yaklaşık 150 bin yavruyu denize göndermeyi bekliyoruz."

Serdal Kaya da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarında temizlik yaparak, onların denizle buluşmalarına şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

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