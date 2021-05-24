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Mersin'de çıkan orman yangınında yeni gelişme

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:10:00 -
Mersin'de çıkan orman yangınında yeni gelişme

Alınan bilgiye göre, Narince ve Kömürlü mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda enerji nakil hatlarından (ENH) kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı 60 personelle birlikte bir helikopter, 10 arazöz ve bir su tankeri yönlendirildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

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