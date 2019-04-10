Mersin’de açıkta çilek hasadı başladı, Rusya talebi arttırdı

Mersin’in meyve üretim merkezi konumundaki Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, Rusya’ya ihraç ediliyor.

Türkiye’de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke’de çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Açık alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, Aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor. Mart ayından itibaren Irak’a çilek ihracatına başlayan üreticiler, Nisan ayı itibariyle açık alandaki ürünlerin de çıkmasıyla daha yoğun bir ihracat dönemine hazırlanıyor.Ürünlerin toplanıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderildiği Atayurt Hal Tesisleri’nde de hareketlilik var. Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, havaların ısınmasıyla ilçedeki çilek tarlalarında hummalı bir çalışma başladığını söyledi. Silifke’de 17 bin dönüm araziden 60 ile 70 bin ton arasında çilek rekoltesi beklediklerini belirten Türer, “Bunun bin dönümünü topraksız tarım ile, 3 bin dönümünü örtü altında, geriye kalanını ise açıkta üretiyoruz. Şu an açık alanda çilek hasadı başladı. İhracat başlayınca talep de arttı. Fiyatlarımız da buna bağlı olarak bir miktar artış gösterdi. Çilek iç piyasada 5 lira 50 kuruş ile 6 lira 50 kuruştan, Rusya’ya ihracatta ise çileğimizi 8 lira 50 kuruştan gönderiyoruz. Çiftçilerimiz fiyattan memnun. Çilek hasadımız Mart ayında başladı, Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Türer, çileğin ekonomiyi canlandırdığını belirterek, “Silifke’de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. Çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.