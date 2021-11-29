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Gündem Mersin'de 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi
Gündem

Mersin'de 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de bir yolcu otobüsünde 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:29:00 -
Mersin'de 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de yolcu otobüsünde 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Toroslar ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği bölümlerde detaylı arama yapan polis, 2 bin 100 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan B.K, işlemleri için emniyete götürüldü.

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