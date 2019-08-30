Mersin Mezitli TOKİ konutların inşaatına başlandı mı? Mezitli TOKİ konutun hak sahibi, Mersin Mezitli TOKİ sosyal konutların inşaatına başlandı mı? Mersin eski Mezitli emeklilerin konut inşaatı ne zaman başlayacak? sorusunu soruyor. Mezitli TOKİ emekli grubu konutları ne zaman teslim edilecek?

Mezitli TOKİ konutun hak sahibi, Mersin Mezitli TOKİ sosyal konutların inşaatına başlandı mı? Mersin eski Mezitli emeklilerin konut inşaatı ne zaman başlayacak? sorusunu soruyor. Mezitli TOKİ emekli grubu konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ Mersin konutlarına ilişkin “50 Bin sosyal konut projesi kapsamında Mersin ilinde yapılması planlanan konut projelerimizin inşası henüz başlamamış olup projenin ihalesini yapılarak inşaat çalışmaları başlatılacaktır. Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır.” açıklamasında bulundu.

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