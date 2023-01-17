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Aktüel Mersin Limanın’da 56 kilogram kokain ele geçirildi!
Aktüel

Mersin Limanın’da 56 kilogram kokain ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı’nda bir konteynere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 56 kilogram kokain ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:42:00 -
Mersin Limanın’da 56 kilogram kokain ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli ekiplerce gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Ekvator’dan gelen gemi yakın takibe alındı. Geminin limana yanaşmasından itibaren Gümrük Muhafaza ekiplerince belirlenen şüpheli konteyner an be an izlenerek liman sahasına indirildikten sonra x-ray taramasından geçirildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk tespit edilirken narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama gerçekleştirildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere dedektör köpeklerin de yoğun tepki göstermesi üzerine söz konusu kısımlar detaylı bir şekilde aramaya tabi tutuldu. Arama neticesinde konteynerin soğutucu kısmına zulalanmış vaziyette çok sayıda paket bulundu. Alınan numune uyuşturucu ve kimyasal tespit cihazında analiz edildiğinde maddenin kokain olduğu ortaya çıktı. Yapılan ölçümler neticesinde 56 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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