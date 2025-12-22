  • İSTANBUL
Turistik Doğu Ekspresi kış sezonunu açıyor: İlk sefer bugün başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri bugün start alıyor.

Ankara-Kars hattında seyahat tutkunlarına kartpostallık manzaralar sunan Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin 22 Aralık 2025 ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında toplam 60 sefer yapacağını duyurdu. Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek olan ekspres, yaklaşık 33 saatlik bir zaman diliminde 1360 kilometrelik rotayı tamamlayacak.

ANADOLU ŞEHİRLERİNDE KÜLTÜR DURAKLARI

Yolculuğun sadece bir ulaşım değil, aynı zamanda bir kültür turu olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, rotadaki duraklama sürelerine ilişkin detayları paylaştı. Tren, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2,5 saat, Erzurum'da ise 4 saat mola verecek. Dönüş yolculuğunda ise İliç, Divriği ve Sivas'ta uzun süreli duruşlar yapılarak yolcuların bu kadim şehirleri yakından tanıması sağlanacak. Sekiz yataklı ve bir yemekli vagondan oluşan tren, her seferinde 160 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.

YENİ SEZON BİLET FİYATLARI VE SATIŞ SÜRECİ

Turistik Doğu Ekspresi'nde konaklama, iki kişilik yataklı kompartımanlarda sağlanıyor. 14 Ocak tarihine kadar geçerli olan fiyat tarifesine göre; Ankara-Kars güzergahı iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattı ise 12 bin lira olarak belirlendi. 16 Ocak'tan itibaren ise fiyatlarda güncelleme yapılarak Ankara çıkışlı seferler 17 bin liradan, Kars çıkışlı seferler ise 15 bin liradan satışa sunulacak. Biletler, TCDD Taşımacılık kanalları üzerinden bireysel olarak veya yetkili acenteler aracılığıyla tur paketi şeklinde temin edilebiliyor.

 

