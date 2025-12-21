Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

  • İSTANBUL
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa

38' Sane'nin araya pasında savunma arkasına sarkan Yunus, ceza sahasının sağında topla buşluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus vuruşunda Gianniotis'i geçemedi.

33' Müthiş paslaşmaların ardından rakip ceza sahasında topla buluşan Barış'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

27' Barış Alper sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Icardi'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

22' Şık verkaçlarla ceza sahasına giren Yunus'un röveşatasında top üstten dışarı çıktı.

16' Sane sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top auta gitti.

10' GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Orta sahada topla buluşan Barış Alper süratli bir şekilde içeri kat etti. Sol kanattan şık çalımlarla içeri giren Barış ortasını açtı. Ceza sahasında Yunus'un vuruşunda top ağlara gitti.

8' Sallai sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

6' Galatasaraylı oyuncular kendi yarı sahalarında pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

KasımpaşaGianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall.

