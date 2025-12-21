  • İSTANBUL
Gündem

Mezarda rakı rezaleti TBMM gündeminde! AK Parti’li Varank: Bütün Türkiye utandık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bazı CHP’li vekillerin Tunceli’de Kamer Genç’in mezarında rakı içtiği görüntüler gündemden düşmüyor. TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin kapanış konuşmasında rezil görüntüleri hatırlatan AK Parti Bursa Milletvekili Musatafa Varank, "Özgür Özel ve arkadaşlarının görüntülerinden bütün Türkiye utandı. Bu milletin değerlerine bu kadar mı yabancısınız? O hayran olduğunuz Antonio Costa var ya, emin olun bir Portekizli olarak o bile böyle bir saygısızlığı ayıplardı" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin kapanışta konuştu. Tüm dünyayı etkileyen küresel krizler ve tarihin en büyük doğal felaketlerine karşı canhıraş bir mücadele verdiklerini dile getiren Varank, "Bunları yaparken; sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermedik, ama popülizme de yenilmedik. Birileri gibi milletin kürsüsünü vaat cambazlığı için asla kullanmadık. Biliyorsunuz bu kürsüde sayın Özgür CHP iktidarında mazot 33 lira olacak' dedi. Neyse ki, milletimiz Özgür Bey'in sicilini iyi biliyor. CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde yaşayan çiftçiler hala Özgür Bey'in vaad ettiği bedava traktörleri bekliyor, 'nerede bizim traktörümüz?' diye soruyor. Kendisi de halefi gibi hesap yapmayı çok sever. Ama belli ki o bedava dağıtmaya söz verdiği traktörlerin kaynağını bulamamış. O kaynağı nerede bulacağını bir hesapla ben kendisine göstereyim, belki bana teşekkür eder. Biliyorsunuz; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tarihin en büyük yolsuzluk soruşturması yürütülüyor. İBB'de tespit edilen kamu zararı ne kadar biliyor musunuz? Üstelik buna; rantlar, rüşvetler, komisyon ve irtikaplar dahil değil. Özgür Bey, partisindeki bu rüşvet çarkını durdurabilseydi, işte bu parayla, çiftçilere sözünü tutabilir, 134 bin çiftçiye bedava traktör dağıtabilirdi" şeklinde konuştu.

BU MİLLETİN DEĞERLERİNE BU KADAR MI YABANCISINIZ

Özel'in vaatlerinin 1001 gece masallarını aratmadığını söyleyen Varank, "Geçtiğimiz yıl rakıyla ilgili de büyük bir vaatte bulunmuştu. Açık söyleyeyim o zaman Özgür Bey'in niyetini hiçbirimiz anlamadık. Meğer onun da bir çılgın projesi varmış. Meğer mezar başındaki anma programı için rakının derdine düşmüş. Tarihçi Murat Bardakçı'nın ‘bana Ayyaşlar Bayramını hatırlattı' dediği, Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden kendileri değil ama emin olun tüm Türkiye utandı. Hadi diriden utanmıyorsunuz; yahu ölüye de mi hiç saygınız yok? Bir mezarın başında, kocaman 'ruhuna fatiha' yazısının önünde kadeh tokuşturulmayacağını bilmiyor musunuz? Bu milletin değerlerine bu kadar mı yabancısınız? O hayran olduğunuz Antonio Costa var ya, emin olun ona sorsanız, bir Portekizli olarak o bile böyle bir saygısızlığı ayıplardı. Gerçi pardon, onunla görüşemediniz. Ama sokaktan herhangi birini çevirip sorsanız sizi zaten uyarırdı. Ayıptır. Utanın biraz" dedi.

Varank'ın konuşması sırasında CHP Grubu sıralarından tepki geldi. Masalara vurarak Varank'ı protesto eden CHP'li vekillere karşılık AK Partili milletvekilleri de alkışlarla Varank'a destek çıktı. Tansiyonun yükselmesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime 5 dakika ara verdi.

Yorumlar

Engin deniz

Zihniyet bozuksa kimse düzeltemez.

Hangisi Haram?

İçkiyi sadece içmek mi haram? Üretmek, taşımak, satmak , parasını kazanmak, vergisini almakta haram değil mi?
