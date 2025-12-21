  • İSTANBUL
Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk Hava Yolları, Fransa genelindeki öğrenciler için yatırım hayata geçiriliyor. Kararı alan THY, Take-Off Programme d'Apprentissage 2026 kapsamında yeni bir kariyer programı başlattı.

Türk Hava Yolları, Fransa genelindeki öğrenciler için Take-Off Programme d’Apprentissage 2026 kapsamında yeni bir kariyer programı başlattı. Program, BTS, BUT, Titre Professionnel ve CFA gibi Fransa’da resmi olarak tanınan eğitimlerle havacılık sektöründe pratik iş deneyimini bir araya getiriyor.

Katılımcılar idari işler, satış, pazarlama, muhasebe, yolcu hizmetleri, biletleme, uçuş operasyonları desteği ve uygun profiller için Turkish Cargo operasyonları gibi farklı birimlerde görev alacak. Program, Türk Hava Yolları’nın uluslararası yapısı içinde temel havacılık yetkinliklerinin kazanılmasını hedeflediği ifade edildi.

Program kapsamında öğrencilere indirimli uçak biletleri, ulaşım ve yemek desteği, kurumsal avantajlar ve Turkish Airlines Havacılık Akademisi üzerinden eğitim imkânı sunuluyor. Başvurular; online testler, grup çalışmaları ve mülakat sürecinin ardından değerlendirilecek.

