CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!

İdamı için yapılan oylamaya imza vermelerine rağmen CHP’nin Deniz Gezmiş sömürüsü aradan geçen yıllara rağmen utanmadan devam ederken, CHP’lilerin hemen her konudaki iki yüzlülükleri de gün geçmiyor ki ortaya saçılmaya devam etmesin!

Devlet ve hükümet karşıtı her eylemde eylemcilerin safında yer alan ve TOMA’ya tırmandığı görüntülerden sonra ‘TOMA Mahmut’ olarak anılan Mahmut Tanal ile bindikleri VİP araçta Devrim Marşı okuyan CHP İzmir il Başkanı Şenol Aslanoğlu da ‘emparyalist devrimci’ çıktı.

Halka devrim, sosyalizm nutukları atan Aslanoğlu’nun çocuğunu emperyalist Amerika'nın vatandaşı yaptırmak için eşini doğuma 4 ay kala ABD'ye götürerek doğum yaptırması büyük tepki çekti.

Sosyal medyada Aslanoğlu için ‘Yoldaşlar yoldan çıktı’ yorumları yapılırken CHP’lilerin hemen her konudaki ikiyüzlülükleri de sert ifadelerle eleştirildi.