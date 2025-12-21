  • İSTANBUL
Dünya

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyada NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyada NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Rusya'nın NATO ile savaştan kaçındığını söyledi. Gabbard, NATO ve AB'nin, ABD ordusunu doğrudan Rusya ile savaşa çekmek istediğini iddia etti.

Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Rusya'nın "Ukrayna'nın tamamını ve Avrupa'nın bir kısmını ele geçirmeyi" planladığını iddia eden haberlere yanıt verdi.

Haberleri "yalan ve propaganda" şeklinde nitelendiren Gabbard, bu haberlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın "barış çabalarını baltalamayı amaçladığını ve kamuoyunda korku yaratarak savaşın tırmanmasını" teşvik ettiğini savundu.

NATO VE AB'YE AĞIR SUÇLAMA

Gabbard, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ordusunu doğrudan Rusya ile savaşa çekmek istediğini iddia etti.

Öte yandan Venezuela petrolüne yönelik Amerikan ablukası sürerken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Venezuela açıklarında uluslararası sularda petrol taşıyan ikinci bir ticari geminin durdurulduğunu açıkladı.

Trump, 10 Aralık’ta Venezuela kıyıları açıklarında başka bir petrol tankerine el konulacağını açıklamıştı. Her iki geminin de Asya’ya doğru seyrettiği bildirildi.

İngiliz denizcilik risk yönetimi şirketi Vanguard, Reuters’a yaptığı açıklamada durdurulan geminin Panama bayraklı Centuries olduğunun değerlendirildiğini ve geminin Karayipler’de, Barbados’un doğusunda durdurulduğunu belirtti.

Birden fazla kaynağa göre Centuries, ABD’nin yaptırım listesinde yer almıyor. Bu durum, Washington’un Venezuela’ya yönelik petrol ablukasının uygulanmasında yeni bir tırmanmaya işaret ediyor. ABD’nin 2019’da Venezuela’ya enerji yaptırımları uygulamasından bu yana, Venezuela petrolü alan tüccarlar ve rafineriler, konumlarını gizleyen “gölge filo” tankerlerine yöneldi. Nakliye analistlerine göre bu karanlık filo, ABD’nin olası cezai yaptırımlarına açık durumda.

 

