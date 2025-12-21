Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Akit Medya Grubu, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmeye Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu katıldı. Ziyarette İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Görüşmede Türkiye ve dünya gündemine ilişkin gelişmeler ile medyanın geleceği ele alındı. Medyanın dönüşüm süreci, iletişim politikaları ve küresel gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin istikrarını korumanın, milli birlik ve beraberliği güçlendirmenin her zamankinden çok daha önemli olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında güçlü duruşunu sürdüreceğini vurguladı.

Başkan Erdoğan ayrıca, medyanın sorumlu ve yapıcı bir anlayışla hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, doğru bilginin zamanında kamuoyuna aktarılmasının toplumsal huzur açısından hayati olduğunu ifade ederek, tüm kurumların ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.