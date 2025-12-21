  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erdoğan’ı suçlayan CHP, kendi rezaletini örtbas etti! Soru var cevap yok

Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Tarihçi yazar Mustafa Armağan araştırdı ve yazdı

Yılbaşı eğlence değil, sınav

Derebeyi Yavaş’a bir soruşturma daha

Yahudiler bölgeye yerleşmek için sınıra aktı! Gazze’yi Türkler değil biz yöneteceğiz

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’den Akit’e özel açıklamalar: Terör olmasaydı Türkiye dünyanın ilk 7 ülkesinden biri olurdu

Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Ruhların dinlenme vakti! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan Üç Aylar mesajı

Mansur Yavaş’a imar kıskacı! Yargıyı hiçe saydılar, Bakanlık soruşturma izni verdi

Kırsal kalkınmada dev adım! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: 156 yerel gruba %100 hibe desteği
Gündem Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret
Gündem

Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Akit Medya Grubu, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Akit Medya Grubu, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmeye Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu katıldı. Ziyarette İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Görüşmede Türkiye ve dünya gündemine ilişkin gelişmeler ile medyanın geleceği ele alındı. Medyanın dönüşüm süreci, iletişim politikaları ve küresel gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin istikrarını korumanın, milli birlik ve beraberliği güçlendirmenin her zamankinden çok daha önemli olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında güçlü duruşunu sürdüreceğini vurguladı.

Başkan Erdoğan ayrıca, medyanın sorumlu ve yapıcı bir anlayışla hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, doğru bilginin zamanında kamuoyuna aktarılmasının toplumsal huzur açısından hayati olduğunu ifade ederek, tüm kurumların ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

 

Ahmed El Şara'dan olay Erdoğan çıkışı: O dönem geride kaldı
Ahmed El Şara'dan olay Erdoğan çıkışı: O dönem geride kaldı

Gündem

Ahmed El Şara'dan olay Erdoğan çıkışı: O dönem geride kaldı

'Erdoğan elini taşın altına koydu' dedi! Ve yeni asgari ücreti açıkladı
'Erdoğan elini taşın altına koydu' dedi! Ve yeni asgari ücreti açıkladı

Ekonomi

'Erdoğan elini taşın altına koydu' dedi! Ve yeni asgari ücreti açıkladı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Bilal Erdoğan o anları anlattı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Bilal Erdoğan o anları anlattı

Gündem

Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Bilal Erdoğan o anları anlattı

Erdoğan’ın devasa donanması büyüyor: Katil İsrail'in ödü koptu...
Erdoğan’ın devasa donanması büyüyor: Katil İsrail'in ödü koptu...

Dünya

Erdoğan’ın devasa donanması büyüyor: Katil İsrail'in ödü koptu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23