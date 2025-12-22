Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı 'Sakın transfer etmeyin!'

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, Kasımpaşa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Yunus Akgün, Sara ve Icardi'den geldi.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, ligin ilk yarısını lider kapatan sarı-kırmızıların oyununu ve transfer gündemini değerlendirdi.

İşte Şaş'ın sözleri:

"Oyunun aslında lideri Osimhen. Arkasına seken topların liderleri Barış'la Yunus. Ama Yunus olmadığı zaman Galatasaray burada sekteye uğradı.

Bugün seçerken maçın oyuncularını Yunus'u ilk başta yazdım. Çünkü Galatasaray'ın oynamış olduğu oyunda ileride baskı, pres, Yunus'un başlattığı, Barış'ın başlattığı, Osimhen'in başlattığı, böyle bir takımda Yunus'un çok ön plana çıktığını görüyoruz.

Bir şeyden tebrik etmek lazım. Yunus 35-40 gün önce ameliyat oldu.

Yani ameliyattan çıkan bir oyuncunun böyle bir performans sergileyip Galatasaray'ın ilk yarı 3 puan farkla liderlikle kapatmasının nedeni bence Yunus Akgün'ün Galatasaray'a geri dönmesidir."

Hasan Şaş, ayrıca Atletico Madrid forması giyen Griezmann'ın alınmaması gerektiğini söyledi.

Şaş, "Griezmann Galatasaray'a gelecek dendiğinde ben dedim ki hiç gereği yok. Yaşı da geçkin ve ölüsü 30 milyon euro bu transferin. Ve Galatasaray'da benim dediğim oyuncu ortaya çıktı. Yunus çıktı ortaya. Ve bugünkü maçın galibi Yunus'tur. Benim atacağım başlık budur. Griezmann'ın yerlisi var.

2 milyon euroya Yunus oynuyor. Griezmann alırsan 2 artı 1 isteyecek mi? 10 milyon eurodan iki yıl 20 milyon garanti mi? Şimdi Griezmann geldi Galatasaray'a, ne vereceğini kim bilebiliyor? Elinde kim var orada oynayan? Yunus var, 2 milyon euroya oynuyor. Karda mısın bugün itibariyle? Kardasın." dedi.