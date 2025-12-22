  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!

İslam Memiş’in net mesajı: zengin olacağım falan diyenler dikkat, güzel oynatıyorlar diye iddia etti! Ne değişecek?

Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Alevi derneği seçiminde kavga

30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek

Cimbom'dan gövde gösterisi

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı

Petrol zengini olmasına rağmen Irak, nakit fakiri devlet: Bağdat ekonomisi alarm veriyor

CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!
Yerel İstanbul’da "Pazartesi" ve "Yağmur" birleşti: Trafik %81’e ulaştı!
Yerel

İstanbul’da "Pazartesi" ve "Yağmur" birleşti: Trafik %81’e ulaştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da "Pazartesi" ve "Yağmur" birleşti: Trafik %81’e ulaştı!

Haftanın ilk iş gününde İstanbul, şiddetli sağanak yağışın etkisiyle güne başladı. Yağışlı havanın yarattığı görüş mesafesi düşüklüğü ve kaygan zemin, ana arterlerde trafiği durma noktasına getirdi. İBB CepTrafik verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu %81 seviyelerine kadar tırmandı.

Sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda özellikle köprü istikametlerinde yoğun trafik görülürken, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşladı.

Bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti. Özellikle Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 90'a dayanırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 olarak ölçüldü.

Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Yerel

Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Trafik sigortasında ezber bozuluyor: İyi sürücü daha az ödeyecek
Trafik sigortasında ezber bozuluyor: İyi sürücü daha az ödeyecek

Gündem

Trafik sigortasında ezber bozuluyor: İyi sürücü daha az ödeyecek

Bursa’da trafikte dehşet: Meclis üyesini sıkıştırıp aracını yumrukladı
Bursa’da trafikte dehşet: Meclis üyesini sıkıştırıp aracını yumrukladı

Yerel

Bursa’da trafikte dehşet: Meclis üyesini sıkıştırıp aracını yumrukladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23