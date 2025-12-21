  • İSTANBUL
Alevi derneği seçiminde kavga
Aktüel

Alevi derneği seçiminde kavga

Karacahmet Sultan Derneği’nin olağan genel kurulu sert tartışmalara sahne oldu. İki adayın yarıştığı seçimde karşılıklı suçlamalar gündeme gelirken, salonda gerginlik zaman zaman fiziksel müdahaleye dönüştü.

Akit Özel | Karacahmet Sultan Derneği’nin olağan genel kurulu derahta gerçekleştirildi. Genel kurulda, yaklaşık 30 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüten Muharrem Ercan beyaz listeyle yeniden aday olurken, bir önceki yönetimde denetleme kurulu üyesi olan Muharrem Eycan ise turuncu listeyle seçime girdi. Derneğin mevcut başkanı Muharrem Ercan’ın Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı biliniyor. Genel kurulda Eycan’ın konuşması sırasında derneğin yönetimine ilişkin ciddi iddialar dile getirilirken, salonda yaşanan gerginlik nedeniyle zaman zaman tartışmalar büyüdü, bazı anlarda yumruklaşmalar yaşandı.

 

Muharrem Eycan’dan çarpıcı iddialar

Muharrem Eycan, “Dergaha bağlı şubeler bizim uhdemizde üç yıldır denetim yapılmadı destek verilmedi. Derneğin yönetimi 2025 yılında  bir kere toplandı, 11 ay toplanmadı” dedi.

Bu sırada Eycan konuşurken diğer adayın taraftarları tehditler savurdu. Eycan, Muharrem Ercan'ın bilgileri kaçırmak için yönetim kurulunu toplamadığımı iddia etti.

 

Eycan, “Karacaahmet tek kişi tarafından yönetilmektedir, öyleyse anahtarı başkana verelim gidelim. Ben denetleme kurulu üyesi olarak defterleri incelemek istedim, genel sekreter emir verdi defterlere ulaşamadım. Dergaha son üç ay içinde İBB mezarlıklar müdürlüğü başta olmak üzere oradaki personelleri Alevi olmayanları dahi kayıt ettiler. Sadece seçim kazanmak için... Ayrıca derneğin alındı belgelerini yırttılar yok ettiler” dedi. Eycan, yırtılan belgeleri elindeki poşetle genel kurula gösterdi.

 

Eycan, elindeki bir belgeyle "Dergahtan çalınan paraların listesi burada" diyerek genel kurula  gösterdi. Eycan, “Alevilikte eline diline beline sahip olacaksın geleneği ne yazık ki Muharrem Ercan'da yok” dedi.

 

Eycan’ın konuşmalarıyla tansiyon bir hayli yükseldi. Muharrem Ercan'ın taraftarlarıyla Eycan’ı destekleyenler arasında yumruklaşmalar yaşandı.

Muharrem Ercan aday olacağını duyurdu

Hakkında yapılan sert eleştirilerin ardından Muharrem Ercan konuşmasında yeniden aday olduğunu yeni dönemde de çalışmalarına devam edeceğini belirtti.  

