Yerel Cam silerken 3. kattan düştü
Yerel

Cam silerken 3. kattan düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cam silerken 3. kattan düştü

İstanbul’un Bayrampaşa'da yaşanan olayda evinin camını silen bir kadın dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşanan olay paniğe neden oldu. Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul Bayrampaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 4 katlı binanın 3. katında cam silen Semiha U. (33), dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Semiha U.’nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.

 

Yaşanan olayla ilgili konuşan Erdem Uluocak, "Bir kardeşimiz 3. kattan camı silerken düşmüş. O sırada sokaktaydım. Arkam dönüktü. ‘Acaba arabaların üstüne halı mı düştü?’ diye baktık. Eğilip baktığımda yolda bir kadın yatıyordu. Yanına gittim. Yukarı binaya bakınca 3. katta camın açık olduğunu gördüm. Tanıyan var mı diye bağırdım. Gidip sokaktaki yolu çöp tenekesiyle kapattım. Durumu iç açıcı değilmiş" dedi.

