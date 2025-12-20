Hakan Fidan tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı çizgimizdir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de yapılan Gazze konulu toplantıyla ilgili konuştu. Fidan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu açıkça ifade ettik" dedi.
Fidan'ın açıklamaları:
Gazze'de yapılan her şeyin Gazzeliler için olması gerekiyor. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgisidir