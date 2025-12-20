  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği

Şartları belli oldu! Şirketlere çalışan kişi başı 3 bin 500 TL

Şam'dan Golan'a kadar askerden arındırılmış bölge talep ettiler Siyonist yüzsüzlüğü

Epstein Dosyaları Açıldı! Rezillik dünyaya saçıldı… Clinton ve Michael Jackson detayı ortalığı karıştırdı

CHP'nin vatandaşa hizmeti böyle oluyor! İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarptı

Milyonları ilgilendiren düzenleme: Araç devrinde yeni harç düzenlemesi

Şüphe içinde şüphe! Sır gibi diplomat ölümleri

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

CHP nereye el atsa rezil oluyor! İşte yaşancı Ali Mahir’in ÖLDÜ dediği fil

Yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı! Bu da alkollü kadın terörü
Gündem Hakan Fidan tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı çizgimizdir
Gündem

Hakan Fidan tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı çizgimizdir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakan Fidan tüm dünyaya ilan etti: Kırmızı çizgimizdir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de yapılan Gazze konulu toplantıyla ilgili konuştu. Fidan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu açıkça ifade ettik" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenen Gazze konulu toplantı hakkında, "Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu açıkça ifade ettik" dedi.

Fidan'ın açıklamaları:

Gazze'de yapılan her şeyin Gazzeliler için olması gerekiyor. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgisidir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23