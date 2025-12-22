  • İSTANBUL
Facebook ücretli mi oluyor? Değişikliğe gidiyorlar

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Facebook ücretli mi oluyor? Değişikliğe gidiyorlar

Facebook platformu, içerik paylaşım biçimini köklü şekilde değiştirebilecek yeni bir sistemi test etmeye başladı.

Facebook platformu, içerik paylaşım biçimini köklü şekilde değiştirebilecek yeni bir sistemi test etmeye başladı.

Bu kapsamda, kullanıcıların dış bağlantı (link) paylaşımına finansal kısıtlamalar getirilmesi gündemde.

Meta şirketi, ücretli doğrulama hizmeti Meta Verified’e abone olmayan kullanıcıların, ayda yalnızca iki adet dış bağlantı paylaşabilmesine izin verileceği sınırlı bir test uygulamasını başlattığını duyurdu. Aylık ücreti 12,99 dolardan başlayan Meta Verified aboneleri ise neredeyse sınırsız bağlantı paylaşımı yapabilecek.

The Guardian’a göre test, şimdilik “Profesyonel Mod” kullanan belirli sayfalara ve kişisel hesaplara uygulanıyor. Bu mod, ağırlıklı olarak içerik üreticileri ve influencer’lar tarafından, platformdan gelir elde etmek amacıyla kullanılıyor.

Kullanıcılara uygulama içinden gönderilen bildirimlerde, 16 Aralık’tan itibaren ayda yalnızca iki ücretsiz bağlantı paylaşılabileceği belirtilirken, daha fazla paylaşım için ücretli aboneliğe geçmeleri teşvik ediliyor.

Şu aşamada haber kuruluşlarının test kapsamı dışında tutulduğu belirtilse de, yayıncılar bu uygulamanın kalıcı hale gelmesi durumunda kullanıcıların haber ve makale paylaşımının ciddi biçimde kısıtlanacağından endişe ediyor. Bu durumun, haber içeriklerinin yayılmasını ve internet trafiğini olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

